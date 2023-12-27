"التايمز" تستكشف ما سيفعله ترامب إذا فاز برئاسة أمريكا

وحذرت "التايمز" من الشعارات التي يطلقها ترامب خلال حملته الانتخابية، والتي تشمل "أكبر عملية ترحيل داخلي في التاريخ الأمريكي" بعد اعتقال المهاجرين غير الشرعيين في المخيمات، وإنهاء الحرب في أوكرانيا في أول يوم له في منصبه، وبناء "درع دفاعي صاروخي من الجيل التالي" للولايات المتحدة، وغير ذلك الكثير من الشعارات.

ورأت الصحيفة أن تصلب خطاب ترامب وصل إلى مستويات "لم نسمعها من زعيم غربي منذ الثلاثينيات"، إذ وصف معارضيه بأنهم "حشرات"، كما اعتبر أن المهاجرين غير الشرعيين "يسممون دماء بلادنا".

ونقلت الصحيفة عن عضو الكونغرس من ولاية تكساس، روني جاكسون، قوله إن "المحافظين يثقون بترامب لأنه عندما أصبح رئيسًا خفَّض الضرائب، وأمَّن الحدود، وأبعدنا عن أي حروب جديدة، وأنشأ المحكمة العليا الأكثر تحفظًا على الإطلاق".

وأفادت الصحيفة أن استطلاعات الرأي تُظهر أن الجمهوريين يثقون بأغلبية ساحقة في ترامب أكثر من أي مرشح في قضايا عدة، من بينها: الاقتصاد، والهجرة، والجريمة، والسياسة الخارجية، والأسلحة، والتعليم.

وقالت الصحيفة إن "عددًا قليلًا جدًا" من كبار الجمهوريين أعربوا عن "مخاوفهم العميقة" تجاه ترشح ترامب.

ونقلت الصحيفة عن ميت رومني، الذي كان المرشح الرئاسي للحزب، في العام 2012، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا، قوله إن ترامب "يمثل فشلًا في شخصيته ككل، وهو ما يغير في كثير من النواحي، نفسية أمتنا وقلب أمتنا".

كما نقلت الصحيفة عن عضوة الكونغرس عن ولاية وايومنغ، ليز تشيني، التي تم طردها ونبذها بسبب انتقادها لترامب والتحقيق معه، في السادس من يناير/كانون الثاني، قولها بشكل أكثر وضوحًا إن "الولايات المتحدة تسير نائمة نحو الديكتاتورية".

وطرح ترامب هذه الفكرة خلال لقاء في قاعة "فوكس نيوز"، في أوائل ديسمبر/كانون الأول، قائلًا: "لن أكون ديكتاتورًا إلا في اليوم الأول، سنغلق الحدود، وسنقوم بالحفر والتنقيب، وبعد ذلك أنا لست ديكتاتورًا".

وأكدت الصحيفة أن هذه التصريحات أسعدت الجمهور، لافتة إلى أنه مهما كانت نظرة الجمهوريين إلى ترامب، فإن هناك أرضية مشتركة بينهم، وهي أن ترامب، البالغ من العمر 77 عامًا، استولى على الحزب، ويظل في طريقه للفوز بالترشيح الرئاسي رغم سلسلة مذهلة من العقبات الجنائية والأخلاقية والسياسية التي كان من المؤكد أنها ستخرج أي شخص آخر عن مساره أو تحرمه من الأهلية.

وأفادت "التايمز" أنه وسط كل هذه "المعالم المذهلة في مسيرة ترامب السياسية غير العادية" ، فإن أحد أكثر الأحداث "إثارة للدهشة" هي أنه من المرجح أن يصبح أول رئيس أمريكي منذ فرانكلين روزفلت يرشحه حزبه 3 مرات على التوالي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بينما يعد بايدن (81 عامًا) أكبر رئيس للولايات المتحدة "سنًا" على الإطلاق، فإن ترامب الذي يصغره بثلاث سنوات ونصف السنة، سيحطم الرقم القياسي لبايدن، ويصبح الأكبر سنًا في يوم التنصيب حال عودته إلى مبنى الكابيتول.

وأفادت الصحيفة أنه قبل ترامب، لم يواجه أي رئيس أمريكي على الإطلاق اتهامات جنائية أكثر خطورة من مخالفة السرعة، في حين تم توجيه الاتهام إلى ترامب واعتقاله وتقديمه أمام المحكمة هذا العام للدفع ببراءته في قضيتين فيدراليتين، وقضيتين على مستوى الولاية.