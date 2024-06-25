بزشكيان: مهاجمو السفارة السعودية في طهران حصلوا على مناصب حكومية

قال مرشح الإصلاحيين للانتخابات الرئاسية في إيران، النائب مسعود بزشكيان، إن مهاجمي سفارتي السعودية وبريطانيا في إيران حصلوا على مناصب حكومية.

وتعرضت السفارة السعودية في طهران لهجوم وإحراق من قبل متظاهرين متشددين في عهد الرئيس الأسبق حسن روحاني، مطلع عام 2016.

جاءت تصريحات بزشكيان خلال المناظرة الرابعة من نوعها للمرشحين للانتخابات الرئاسية الخاصة بالمواضيع السياسية، وعنوانها "إيران في عالم اليوم".