ترامب "مُنفتح" على محادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه مُنفتح على إجراء مناقشات مع الاتحاد الأوروبي والشركاء التجاريين الآخرين قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة في أول أغسطس/ آب المقبل، مشيراً إلى أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي قادمون إلى الولايات المتحدة لإجراء المحادثات.

وأضاف ترامب أنهم "يرغبون في التوصل إلى اتفاق من نوع مختلف، ونحن منفتحون دائماً على إجراء محادثات، بما في ذلك مع أوروبا. هم، في الواقع، قادمون ويرغبون في إجراء محادثات" وفق تعبيره.

وصعّد ترامب الحرب التجارية، يوم السبت، قائلاً إنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 30 % على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتباراً من الشهر المقبل، إضافة إلى تحذيرات مماثلة لدول أخرى بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية.