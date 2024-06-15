خبراء: الغرب بدأ توسيع دائرة الاستهداف لتشمل حلفاء موسكو

وأشار إلى أن" إيران لم تدخل ضمن دائرة الاستهداف حديثًا، فمنذ الأيام الأولى تقريبًا للحرب الروسية الأوكرانية بدأت كييف بالترويج بأن طهران ترسل مسيراتها لروسيا خاصة من طراز شاهد، وهذا الأمر نفته روسيا وإيران، وكذلك كوريا الشمالية والصين كانتا ضمن هذه الاستهدافات".

وحول إمكانية معاقبة هذه الدول، قال الباحث في الشؤون الروسية إن الغرب "يستطيع ضمن سياسته معاقبة من يرغب دون وجود دلائل".

ورأى أن "الغرب لا يمكنه فرض ما هو أكثر من العقوبات الاقتصادية على إيران التي تعيش ضمن مفهوم العقوبات منذ عقود، ولا أعتقد أن أي عقوبات جديدة قد تجبرها على قطع العلاقات مع موسكو سواء السياسية منها أو حتى العسكرية".

"حجج واهية"

بدوره، يشبّه الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية مكسيم أفونين، تهديدات الغرب لطهران بسبب تصدير صواريخ باليستية لموسكو بأنها "حجج واهية".

وقال أفونين لـ"إرم نيوز"، أن "روسيا تعد مصدرًا عسكريًا أساسيًا لإيران، إذ تربط بين البلدين مذكرات تفاهم كثيرة في مجال التعاون العسكري، وتتمحور أغلبها عن رغبة إيران باستيراد أسلحة من روسيا وانفتاح موسكو على هذا الأمر بعد رفع الحظر عن إيران بعد توقيع الاتفاق النووي".

وتابع: "يريد الغرب، الآن، قلب المفاهيم، وتحويل كوريا الشمالية وإيران لدول مصدرة للسلاح لروسيا".

ورأى أفونين، أنه "بالرغم من التعاون العسكري بين البلدين، إلّا أن حجة الصواريخ الباليستية واسعة جدًا على أرض الواقع، وعلى الغرب أن يبحث عن أمور أخرى ليهدد أصدقاء روسيا بها".

وخلُص الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية إلى أن "النظام الصناعي للسلاح الإيراني هو نظام يعتمد على تقنيات سوفيتية روسية. فهل من المنطق أن تستورد روسيا تقنياتها؟".