الأمن الروسي يعلن قتل "مخرّبين" أوكرانيين حاولوا عبور الحدود

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي)، الإثنين، أنه قتل مجموعة "مخرّبين" من أوكرانيا حاولوا العبور إلى منطقة حدودية روسية.

وقال الجهاز المسؤول عن الأمن الداخلي في بيان أوردته وكالات أنباء روسية: "نتيجة اشتباك وقع في 25 كانون الأول/ديسمبر 2022، قُتل أربعة مخرّبين حاولوا دخول أراضي منطقة بريانسك من أوكرانيا". وأضاف أن أسلحة أجنبية و"متفجرات" كانت بحوزتهم.