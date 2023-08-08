مسؤولة أمريكية رفيعة تجري "محادثات صعبة" مع قادة انقلاب النيجر

قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، يوم الإثنين، إنها التقت القادة العسكريين في النيجر من دون إحراز أي تقدم فوري على مسار انهاء الانقلاب.

وأضافت نولاند في تصريح للصحافيين عبر الهاتف من نيامي عاصمة النيجر أن "هذه المحادثات كانت بغاية الصراحة واتّسمت أحيانا بالصعوبة".

وأشارت إلى أن قادة الانقلاب في النيجر يدركون "مخاطر" التحالف مع روسيا، وفق ما أوردت "فرانس برس".

من جهتها، نقلت "رويترز" عن المسؤولة الأمريكية قولها إنه "لم يهتم مسؤولو المجلس العسكري بمقترحات الولايات المتحدة بشأن السعي لاستعادة النظام الديمقراطي وقوبل طلبها للقاء رئيس النيجر المطاح به محمد بازوم بالرفض".

وكانت واشنطن قالت في وقت سابق الإثنين، أن إنهاء الانقلاب في النيجر بالسبل الدبلوماسية لا يزال ممكنا.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين: "لا يزال الأمر ممكنا. نعتقد أن على المجلس العسكري أن ينسحب ويسمح للرئيس (محمد) بازوم باستعادة منصبه".

وأعلن رئيس وزراء النيجر حمودو محمدو أمس الإثنين، أن الانقلابيين العسكريين طلبوا من وفد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) "العودة" إلى نيامي، مشيرا إلى أن أعضاء الوفد "سيكونون في نيامي على الأرجح (الإثنين) أو (الثلاثاء)".

ورأى ماثيو ميلر أن استخدام القوة يشكل الحل "الأخير" بالنسبة الى دول غرب إفريقيا، مشيرا الى أن الولايات المتحدة "تركز على ايجاد حل دبلوماسي".