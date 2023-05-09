"ظل العاصفة".. أداة أوكرانيا لحسم هجوم الربيع

وقال مسؤول بريطاني لصحيفة واشنطن بوست، إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الطلب حتى الآن، إلا أن مثل هذا الطلب من قبل بريطانيا يؤكد سعيها الجاد لتزويد أوكرانيا بالسلاح الذي لطالما كان يطلبه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.

وتسمح قدرة الصواريخ بعيدة المدى لكييف، باستهداف مراكز القيادة الروسية وخطوط الإمداد وخزانات الوقود والذخيرة في عمق شبه جزيرة القرم، ما يمثل جزءًا مهما من الهجوم المضاد الذي تعتزم أوكرانيا شنَّه هذا الربيع.

وأكد تقرير لواشنطن بوست، أن الصواريخ التي طلبت وزارة الدفاع البريطانية تزويد كييف بها، هي صواريخ Storm Shadow "ظل العاصفة" وهي صواريخ كروز بريطانية فرنسية الصنع، تطلق من الجو يمكن تركيبها على طائرات أوكرانية سوفيتية الصنع قادرة على الوصول للأراضي الروسية، ويحمل رأس الصاروخ 460 كيلوغرامًا من المتفجرات.

ويصل وزن "ظل العاصفة" إلى 1500 كغم، ويبلغ طوله نحو 5 أمتار، ويمتاز بدقة عالية وقدرة على الضرب العميق للأهداف الثمينة.