بريطانيا تتهم 6 أشخاص بدعم "فلسطين أكشن" المحظورة

متظاهرون ضمن حملة "بالستاين أكشن"المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
04 سبتمبر 2025، 7:25 ص

وجهت السلطات البريطانية اتهامات لستة أشخاص من مجموعة "فلسطين أكشن" المحظورة، لمشاركتهم في اجتماعات بهدف التخطيط لتظاهرة، حسبما ذكر الادعاء الأربعاء.

ووفق "فرانس برس"، وُجّهت للستة، الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و62 عامًا، تهم "بجرائم مختلفة تتعلق بالتشجيع على دعم منظمة إرهابية محظورة"، وفق بيان لهيئة الادعاء الملكية.

ووُضع الستة رهن الاحتجاز، ومن المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة الخميس، حيث يواجهون عقوبة تصل إلى السجن 14 عامًا.

صُنفت مجموعة "العمل من أجل فلسطين" منظمة إرهابية، وحُظرت في يوليو/تموز بعد أعمال تخريب في قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي.
وتأتي هذه القضية على خلفية حضور المتهمين 13 اجتماعًا عبر الإنترنت للتحضير لعدة احتجاجات خلال الصيف.

وفي مؤتمر صحافي عبر الإنترنت عُقد الأربعاء، أكد ممثلو مجموعة "الدفاع عن هيئات المحلفين"، التي ينتمي إليها الموقوفون، المضي قدمًا بتظاهرات السبت في لندن وديري في إيرلندا الشمالية وإدنبره في اسكتلندا. ونفذت الشرطة البريطانية اعتقالات خلال احتجاجات مؤخرًا دعمًا لمجموعة "بالستاين أكشن".

ووصف المخرج السينمائي البريطاني كين لوتش، الذي حضر الاحتجاجات، الحظر المفروض على المجموعة بأنه "سخيف"، واتهم الحكومة بالتواطؤ في "الجرائم المروعة" الإسرائيلية في غزة.

الشرطة البريطانية تتهم 47 شخصا بدعم "فلسطين أكشن"

 

