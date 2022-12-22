تقرير: جيش رواندا سلم أسلحة لمتمردين ونفذ عمليات في الكونغو

وأكد الخبراء في الوثيقة، التي أُرسلت إلى مجلس الأمن، أنهم جمعوا "أدلّة جوهرية" تثبت "التدخّل المباشر لقوات الدفاع الرواندية في أراضي جمهورية الكونغو الديموقراطية"، على الأقل في الفترة الممتدة بين العام 2021 وشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويظهر التقرير الجديد، الذي سيُنشر في الأيام المقبلة، في الوقت الذي احتلّ فيه متمرّدو "أم 23" الذين ينتمون إلى إتنية التوتسي، مساحات شاسعة من إقليم شمال كيفو الكونغولي الواقع على الحدود مع رواندا، ممّا أدى إلى تصاعد حدّة التوترات بين كينشاسا وكيغالي.