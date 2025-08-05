رويترز: بوتين يشكك في جدوى مهلة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا

استبعدت مصادر مقرّبة من الكرملين، انصياع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات في حالة انقضاء مهلة حدّدها له لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تنتهي يوم الجمعة.

ورجّحت المصادر لوكالة "رويترز" أن يتمسك بوتين بهدف السيطرة التامة على أربع مناطق في أوكرانيا.

وهدد ترامب بفرض عقوبات جديدة على روسيا، وفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على الدول التي تشتري نفطها، وأكبرها الصين والهند؛ ما لم يوافق الرئيس الروسي على وقف إطلاق النار في حرب روسيا على أوكرانيا.

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وقالت ثلاثة مصادر مطّلعة على مناقشات في الكرملين إن تصميم بوتين على الاستمرار نابع من إيمانه بأن روسيا ستنتصر، واعتقاده بأن أي عقوبات جديدة لن يكون لها تأثير كبير بعد موجات متتالية من العقوبات الاقتصادية منذ بدء الحرب قبل ثلاث سنوات ونصف السنة.

وقال مصدران إن الزعيم الروسي لا يريد إغضاب ترامب، ويدرك أنه قد يهدر فرصة لتحسين العلاقات مع واشنطن والغرب، لكن أهدافه الحربية لها الأولوية.

وقال أحد المصادر إن هدف بوتين هو السيطرة الكاملة على مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون من أوكرانيا، والتي تقول روسيا إنها أراضيها، ثم بعد ذلك مناقشة اتفاقية سلام.

وقال المصدر الأول إن عملية المحادثات الحالية، التي التقى فيها المفاوضون الروس والأوكرانيون ثلاث مرات منذ مايو/أيار، كانت محاولة من موسكو لإقناع ترامب بأن بوتين لا يرفض السلام، مضيفًا أن المحادثات كانت خالية من أي مضمون حقيقي، باستثناء مناقشات عمليات التبادل الإنسانية.

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وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي ردًا على طلب للتعليق "يريد الرئيس ترامب وقف عمليات القتل، ولهذا السبب يبيع أسلحة أمريكية الصنع لأعضاء حلف شمال الأطلسي ويهدد بوتين برسوم جمركية وعقوبات قاسية إذا لم يوافق على وقف إطلاق النار".

ولم يرد الكرملين بعد على طلب للتعليق على ما ورد في هذا التقرير.

وتحدثت جميع المصادر إلى رويترز شريطة عدم الكشف عن هوياتها نظرًا لحساسية الوضع.