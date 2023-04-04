تقرير: "قوة الردع" الإسرائيلية آخذة في التآكل

وحسب التقرير، تم إرسال هذا التحذير غير المعتاد مؤخرًا في وثائق رسمية إلى الجيش الإسرائيلي والنخبة السياسية والأمنية، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي.

وأضاف: "يبدو أن هذا التحذير هو ما دفع غالانت إلى الدعوة لوقف خطة التعديلات القضائية الأسبوع الماضي، وعلى إثر ذلك تمت عملية إقالته، إلا أن نتنياهو اضطر أخيرا إلى تجميد الخطة، والتراجع عن إقالة غالانت".

وأوضح قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات، أن "التراجع الخطير في موقع إسرائيل الاستراتيجي يعود لعدة أسباب، من أهمها الضعف الذي يعتبر أعداء إسرائيل أنه نتج بسبب الخلاف الداخلي حول خطة التعديلات القضائية، حيث يتم التعبير عن ذلك في كل من مكونات المحور المعادي لإسرائيل بقيادة إيران. والدليل على ذلك هو سلسلة اللقاءات التي عقدها الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في الأسابيع الأخيرة مع كبار مسؤولي حركتي حماس والجهاد الإسلامي بهدف تنسيق المواقف".

وقال إن "كبار المسؤولين الإيرانيين يحافظون على اتصالات مماثلة، ومن المحتمل أن يكون ذلك قد زاد من ضغطه على مختلف الأطراف المشاركة في تنفيذ هجمات في إسرائيل. ويبدو أن ذلك جاء على خلفية الهجوم الذي تم تنفيذه قبل نحو أسبوعين من لبنان على مفترق مجيدو، بعملية مشتركة بين حزب الله وإيران، فضلا عن الجهود المتزايدة لتنفيذ هجمات من قبل تنظيم داعش، وهو ما تتصوره جميع الأطراف في المحور كنقطة يمكن أن تشعل النار في المنطقة بأكملها".