ترامب: قتلنا 3 "إرهابيين" في ضربة جديدة بفنزويلا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم تنفيذ ضربة جديدة على "عصابات المخدرات" في البحر الكاريبي اليوم الإثنين.

وأضاف أن ثلاثة قتلى سقطوا في ضربة استهدفت مركبا ينقل "إرهابيي مخدرات من فنزويلا" وفق تعبيره.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الولايات المتحدة بالإعداد لـ"عدوان عسكري" ضد فنزويلا التي ستمارس "حقها المشروع في الدفاع عن النفس".

وقال مادورو خلال مؤتمر صحافي إن هناك "عدوانا عسكريا جاريا، ومن حق فنزويلا بموجب القانون الدولي الرد" وستمارس "حقها المشروع في الدفاع عن النفس"، مضيفا أن العلاقات بين البلدين "مقطوعة".



