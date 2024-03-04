قالت الشركة الروسية المصنعة للطائرات بدون طيار من طراز "غول كاميكازي"، إن مُسيّرتها دمرت دبابة أمريكية من طراز "أبرامز"، قرب مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية.

وذكر ممثل الشركة لوكالة "ريا نوفوستي": "اليوم بالقرب من أفدييفكا، دمرت طائراتنا بدون طيار دبابة أبرامز، كان يوجهها مقاتلون من المجموعة الوسطى".

وأشار أن الدبابة الأمريكية اقتربت كثيرًا من مواقع الجنود الروس، الذين اعترضوا مسارها بقاذفة قنابل من طراز "آر بي جي" ثم استخدموا طائرتين بدون طيار من نوع غول كاميكازي، ما أدى إلى إحراق المدرعة الأمريكية.

وتعتبر هذه الدبابة الثانية، التي يُدمرها الجيش الروسي بالطريقة نفسها، حيثُ قال إيان جاجين مستشار رئيس جمهورية دونيتسك، إن القوات المسلحة الروسية دمرت أول مركبة قتالية أمريكية بالقرب من أفدييفكا، بواسطة طائرة بدون طيار من طراز "غول" في معركة وقعت بالقرب من قرية بيرديتشي.

وأشار لوكالة "ريا نوفوستي"، قبل أيام، أنه في اليوم نفسه دمر طاقم الطائرات الانتحارية عدة وحدات من معدات القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك "أبرامز".