مسيرة "غول" الروسية تدمر دبابة "أبرامز" الأمريكية قرب أفدييفكا (صورة)
قالت الشركة الروسية المصنعة للطائرات بدون طيار من طراز "غول كاميكازي"، إن مُسيّرتها دمرت دبابة أمريكية من طراز "أبرامز"، قرب مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية.
وذكر ممثل الشركة لوكالة "ريا نوفوستي": "اليوم بالقرب من أفدييفكا، دمرت طائراتنا بدون طيار دبابة أبرامز، كان يوجهها مقاتلون من المجموعة الوسطى".
وأشار أن الدبابة الأمريكية اقتربت كثيرًا من مواقع الجنود الروس، الذين اعترضوا مسارها بقاذفة قنابل من طراز "آر بي جي" ثم استخدموا طائرتين بدون طيار من نوع غول كاميكازي، ما أدى إلى إحراق المدرعة الأمريكية.
وتعتبر هذه الدبابة الثانية، التي يُدمرها الجيش الروسي بالطريقة نفسها، حيثُ قال إيان جاجين مستشار رئيس جمهورية دونيتسك، إن القوات المسلحة الروسية دمرت أول مركبة قتالية أمريكية بالقرب من أفدييفكا، بواسطة طائرة بدون طيار من طراز "غول" في معركة وقعت بالقرب من قرية بيرديتشي.
وأشار لوكالة "ريا نوفوستي"، قبل أيام، أنه في اليوم نفسه دمر طاقم الطائرات الانتحارية عدة وحدات من معدات القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك "أبرامز".
و"أبرامز أم 1" هي دبابة القتال الرئيسة في الولايات المتحدة، بدأ الإنتاج التسلسلي في عام 1980، وهي في الخدمة مع الجيش الأمريكي وقوات مشاة البحرية الأمريكية، كما أنها موجودة لدى القوات المسلحة في مصر وأستراليا والمغرب وبعض دول الشرق الأوسط، كما وعدت واشنطن بنقل 31 دبابة من طراز "أبرامز" إلى كييف.
وتعد هذه الدبابة من أثقل الدبابات، إذ يتجاوز وزنها القتالي 62 طنًا، وهي مجهزة بمدفع أملس 120 ملم، وتتمتع الدبابة بدرع قوي في المقدمة فقط، ومحرك قوي ذي استهلاك عالٍ للوقود وإشعاع حراري، وتحميل يدوي للمدفع بدلاً من التحميل التلقائي، ومحرك إضافي ضعيف وسعر مرتفع.
وتحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن اعتراف المسؤولين الأوكران بأن ظهور الدبابات الأمريكية في القوات المسلحة الأوكرانية لن يكون قادرًا على تغيير الوضع على الجبهة.
وأكد رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسة بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، بدوره أن دبابة "أبرامز" لن تصمد طويلاً على خط المواجهة.
في حين أكد الكرملين مرارًا وتكرارًا أن دبابات "أبرامز" الموردة لأوكرانيا سوف تحترق، مثل المعدات الغربية الأخرى.