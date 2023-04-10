استطلاع: تراجع تأييد حزب الليكود بزعامة نتنياهو
أظهر استطلاع رأي، تراجع تأييد حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأنه سيفقد أكثر من ثلث مقاعده البرلمانية، إذا أجريت انتخابات الآن، ويفشل في الحصول على أغلبية مع شركائه في الائتلاف اليميني المتشدد.
ووسط معركة أثارت انقسامات حول خطط لزيادة السيطرة على المحكمة العليا، وهي خطط اضطرت الحكومة إلى تعليقها، وتصاعد العنف مع الفلسطينيين، أبدى أكثر من ثلثي المشاركين في استطلاع القناة 13 الإخبارية عدم الرضا عن أداء نتنياهو في منصبه.
وأشار الاستطلاع إلى أن حزب نتنياهو المحافظ (الليكود) سيحصل على 20 من إجمالي 120 مقعدا في الكنيست، انخفاضا من 32 مقعدا فاز بها الحزب في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأن ائتلافه الديني القومي سيفشل في الحصول على الأغلبية وسيحصل فقط على 46 مقعدا انخفاضا من 64 مقعدا.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه أستاذ الإحصاءات كميل فوكس، أنه إذا أجريت الانتخابات اليوم، فستحل قائمة يمين الوسط بزعامة وزير الدفاع السابق بيني غانتس في المركز الأول بحصولها على 29 مقعدا، يليها حزب "يوجد مستقبل" الوسطي بزعامة يائير لابيد، وسيحصل على 21 مقعدا.
وردًّا على سؤال بشأن أداء نتنياهو كرئيس للوزراء، قال 71% من 699 مشاركا، إنه "ليس جيدا"، وقال 20% إنه "جيد"، وفقًا للقناة 13 الإخبارية.
وتعهدت حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة بإجراء تعديلات في النظام القضائي، لكنها علقتها مؤقتًا للسماح بمناقشات للتوصل إلى حل وسط مع أحزاب المعارضة بعد أسابيع من الاحتجاجات في عموم إسرائيل.
ويقول المؤيدون، إن التعديلات ستعيد التوازن بين أجهزة الحكومة، فيما يقول منتقدون إن الخطة ستؤدي إلى إضعاف المحاكم ومنح الحكومة سلطة مطلقة.
وتأتي الاحتجاجات خلال عام شهد تصاعدًا في العنف الإسرائيلي الفلسطيني، والذي شهد مقتل أكثر من 250 فلسطينيًا وما لا يقل عن 42 إسرائيليًا وأجنبيًا.
وأثارت مداهمات للشرطة الإسرائيلية في حرم المسجد الأقصى، الأسبوع الماضي، هجمات صاروخية على إسرائيل قوبلت بضربات إسرائيلية على مواقع في غزة وجنوب لبنان وسوريا.