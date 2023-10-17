روسيا تبحث إلغاء التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية‎

وأعرب رئيس مجلس الدوما عن أمله في أن يساعد قرار إلغاء التصديق على المعاهدة واشنطن على فهم أن "الهيمنة من جانبها لا تؤدي إلى أي شيء جيد".

وتابع فولودين: "هناك حاجة للحوار حول مبادئ الاحترام المتبادل، وغياب المعايير المزدوجة، وعدم التدخل في شؤون الدول ذات السيادة"

مشددًا على أن روسيا من جانبها "ستبذل قصارى جهدها لحماية مواطنيها، وضمان الحفاظ على التكافؤ الإستراتيجي العالمي".