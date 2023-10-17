روسيا تبحث إلغاء التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية
يبحث مجلس الدوما الروسي اليوم الثلاثاء مشروع إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بالقراءة الأولى في جلسة عامة.
وكتب رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين عبر قناته على"تلغرام":"منذ 23 عامًا، كنا ننتظر تصديق الولايات المتحدة على هذه المعاهدة. لكن واشنطن، بسبب معاييرها المزدوجة وموقفها غير المسؤول تجاه قضايا الأمن العالمي، لم تفعل ذلك. من أجل ضمان أمن العالم".
وتابع: "لذلك نحن نلغي التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".
وأعرب رئيس مجلس الدوما عن أمله في أن يساعد قرار إلغاء التصديق على المعاهدة واشنطن على فهم أن "الهيمنة من جانبها لا تؤدي إلى أي شيء جيد".
وتابع فولودين: "هناك حاجة للحوار حول مبادئ الاحترام المتبادل، وغياب المعايير المزدوجة، وعدم التدخل في شؤون الدول ذات السيادة"
مشددًا على أن روسيا من جانبها "ستبذل قصارى جهدها لحماية مواطنيها، وضمان الحفاظ على التكافؤ الإستراتيجي العالمي".
وتمَّ تقديم مشروع إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إلى مجلس الدوما في الـ13 من أكتوبر.
ويقترح مشروع القانون إلغاء المادة الأولى من قانون "التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية"، الذي يتضمن بندًا خاصًّا بشأن التصديق على المعاهدة الموقعة نيابة عن روسيا في نيويورك في الـ24 من سبتمبر 1996.
وكان الرئيس بوتين قال إن سببين يدخلان في صميم العقيدة العسكرية الروسية، قد يدفعان موسكو لاستخدام الأسلحة النووية: الهجوم على روسيا، والتهديد الوجودي لها.