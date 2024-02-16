الجيش الروسي ينشئ مخابئ تحت الأرض لجنوده (فيديو)

ينشئ الجيش الروسي مخابئ كاملة الخدمات لجنوده تحت الأرض على جبهات القتال مع الجيش الأوكراني، وأظهر مقطع فيديو أنها تتوفر على صالة رياضة ومصفف شعر ومطبخ.

نشرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية تقريرا مصورًا، اليوم الجمعة، عن "مدينة تحت الأرض" أنشأها الجيش الروسي لاستيعاب أفراد قواته على جبهة خيرسون.

وقال مسؤول الخدمات في المجموعة العسكرية، التي تطلق على نفسها اسم" فوج دنيبا"، إنهم "ينشئون مدينة كاملة، الغرض منها حماية الأفراد من قذائف المدفعية والمروحيات".

واستعرض المسؤول العسكري المخابئ التي يعيش فيها أفراد الجيش، قائلا إنها مغطاة بألواح عازلة مع سدود ترابية عليها.