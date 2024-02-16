الجيش الروسي ينشئ مخابئ تحت الأرض لجنوده (فيديو)
ينشئ الجيش الروسي مخابئ كاملة الخدمات لجنوده تحت الأرض على جبهات القتال مع الجيش الأوكراني، وأظهر مقطع فيديو أنها تتوفر على صالة رياضة ومصفف شعر ومطبخ.
نشرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية تقريرا مصورًا، اليوم الجمعة، عن "مدينة تحت الأرض" أنشأها الجيش الروسي لاستيعاب أفراد قواته على جبهة خيرسون.
وقال مسؤول الخدمات في المجموعة العسكرية، التي تطلق على نفسها اسم" فوج دنيبا"، إنهم "ينشئون مدينة كاملة، الغرض منها حماية الأفراد من قذائف المدفعية والمروحيات".
واستعرض المسؤول العسكري المخابئ التي يعيش فيها أفراد الجيش، قائلا إنها مغطاة بألواح عازلة مع سدود ترابية عليها.
وأظهر تقرير الوكالة غرفا ومطبخا وغرفة طعام وحماما وصالة ألعاب رياضية ومغسلة وغرفة تجفيف ومحلا لخياطة الملابس وآخر لتصفيف الشعر.
وأجرت الوكالة لقاء مع كبير الطهاة، حيث قال إن تصميم المطعم يتسع لـ 75 شخصا، فيما يتسع مكان للطبخ لستة أشخاص وهو مجهز باتصالات خارجية وداخلية وكهرباء ونظام إنذار مركزي.
وأوضح التقرير وجود صالة للرياضة، وقال المسؤول عنها: "من كانوا في حياتهم المدنية مدرسين للتربية البدنية أو مدربي لياقة بدنية يساعدون زملاءهم على ممارسة الرياضة".
ويبلغ الطول الإجمالي لممرات وخنادق المدينة أكثر من 3 كيلومترات، ويبلغ عمق الاتصالات حوالي 3 أمتار.