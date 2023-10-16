المفوضية الأوروبية تعلن عن ممر إنساني جوي إلى غزة عبر مصر‎

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيفتح ممرًا إنسانيًا جويًا باتجاه قطاع غزّة عبر مصر.

وقالت فون دير لايين، في العاصمة الألبانية تيرانا: "يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى مساعدات إنسانية"، لذلك "نطلق ممرًا إنسانيًا عبر مصر"، مضيفة: "ستنطلق أول رحلتين جويتين هذا الأسبوع وستحملان لوازم إنسانية إلى غزة".

وقبل ساعات من هذا الإعلان، حذّر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، أحمد المنظري، من تحول نقص المياه والكهرباء والوقود في قطاع غزة المحاصر إلى "كارثة حقيقية" خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

وفي ظل القصف الإسرائيلي ودعوات الجيش لإخلاء شمال غزة، نزح أكثر من مليون شخص خلال أسبوع في القطاع المحاصر الذي تبلغ مساحته 362 كيلومترًا مربعا، ويقطنه 2,4 مليون شخص.

وأضافت فون دير لايين: "لا يمكن أن يكون هناك أي تبرير للعمل الإرهابي الذي تقوم به حماس، (...) أو للمذبحة الوحشية التي راح ضحيتها 1400 شخص في إسرائيل"، وفق تعبيرها، مؤكدة أنه "في مواجهة هذا الرعب، يحق لإسرائيل أن تدافع عن نفسها، وفقًا للقانون الإنساني والدولي".

وتابعت: "في الوقت الحالي، يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى مساعدات إنسانية. لا يمكنهم دفع ثمن وحشية حماس"، بحسب وصفها.

وأعلنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة، الأحد الماضي، بعد يوم من اختراق مقاتلي حماس أجزاء من السياج الحدودي الشائك، وتنفيذهم هجمات على مقار عسكرية وبلدات مجاورة خلّفت أكثر من 1400 قتيل، وفق مسؤولين إسرائيليين.