"قوس قزح" يثير تفاؤل رئيس الوزراء الصيني بتحسن العلاقات مع واشنطن

يبدو أن تصريح وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الجمعة، إن فك الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم "عمليًا مستحيل" لن يكون الأبرز خلال الزيارة التي تجريها المسؤولة الأمريكية لبكين.

فقد أدلى رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ بتصريح يدنو من "التطاير" معربا عن رؤيته تحسنا محتملا في العلاقات مع الولايات المتحدة، لأنه "فقط" رأى قوس قزح، عندما حطت طائرة المسؤولة الأمريكية يلين في مطار بكين بعد أيام ماطرة.