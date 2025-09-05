بوتين: إذا كان زيلينسكي جاداً فليأتِ إلى موسكو

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه مستعد للقاء على أعلى مستوى مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلاً "إن كانت القيادة الأوكرانية جادة فلتأتِ إلى موسكو، وسنعمل على ضمان أمنها 100%".

وأضاف بوتين، أن "موسكو هي أفضل مكان لعقد اجتماع رفيع المستوى بين روسيا وأوكرانيا".

وقال بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي: "أكرر مرة أخرى، قطعاً، روسيا ستفي بهذه الالتزامات، لكن على أي حال، لم يناقش أحد هذا الأمر معنا على مستوى جادٍ حتى الآن"، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وتابع: "إذا تم التوصل إلى اتفاقات ، فلا أحد يشك في أن روسيا ستنفذها بالكامل، وسنحترم تلك الضمانات الأمنية، والتي بالطبع، يجب أن يتم تقديمها لكل من روسيا وأوكرانيا".

وأوضح بوتين: سيكون من المستحيل تقريباً التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأوكراني بشأن القضايا الرئيسة، حتى لو كانت هناك إرادة سياسية.

وأردف: "في الآونة الأخيرة، تحدثت قيادة نظام كييف، وأحاول تلطيف العبارة، بشكل غير مبهج عنا، واستبعدت أي إمكانية لإجراء اتصالات مباشرة، الآن نرى أنهم يطلبون هذه الاتصالات، أو على الأقل يعرضونها".

وتابع: "إذا أراد شخص ما حقاً مقابلتنا، فنحن مستعدون، أفضل مكان لذلك هو عاصمة روسيا، موسكو مدينة الأبطال".

ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول، في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.