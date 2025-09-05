حماس تبث شريط فيديو يظهر رهينتين إسرائيليين محتجزين في غزة

بوتين: إذا كان زيلينسكي جاداً فليأتِ إلى موسكو

المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
05 سبتمبر 2025، 8:49 ص

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  أنه مستعد للقاء على أعلى مستوى مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلاً "إن كانت القيادة الأوكرانية جادة فلتأتِ إلى موسكو، وسنعمل على ضمان أمنها 100%".

وأضاف بوتين، أن "موسكو هي أفضل مكان لعقد اجتماع رفيع المستوى بين روسيا وأوكرانيا".

وقال بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي: "أكرر مرة أخرى، قطعاً، روسيا ستفي بهذه الالتزامات، لكن على أي حال، لم يناقش أحد هذا الأمر معنا على مستوى جادٍ حتى الآن"، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وتابع: "إذا تم التوصل إلى اتفاقات ، فلا أحد يشك في أن روسيا ستنفذها بالكامل، وسنحترم تلك الضمانات الأمنية، والتي بالطبع، يجب أن يتم تقديمها لكل من روسيا وأوكرانيا".

وأوضح بوتين: سيكون من المستحيل تقريباً التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأوكراني بشأن القضايا الرئيسة، حتى لو كانت هناك إرادة سياسية.

وأردف: "في الآونة الأخيرة، تحدثت قيادة نظام كييف، وأحاول تلطيف العبارة، بشكل غير مبهج عنا، واستبعدت أي إمكانية لإجراء اتصالات مباشرة، الآن نرى أنهم يطلبون هذه الاتصالات، أو على الأقل يعرضونها".

وتابع: "إذا أراد شخص ما حقاً مقابلتنا، فنحن مستعدون، أفضل مكان لذلك هو عاصمة روسيا، موسكو مدينة الأبطال".

ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول، في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.

