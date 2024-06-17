زادت 90 رأسا هذا العام.. الصين تسابق أمريكا لتعزيز ترسانتها النووية

تسعى الصين إلى تعزيز ترسانتها النووية بشكل متسارع، ويمكن أن تمتلك عددًا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات مثل الولايات المتحدة بحلول عام 2030، بعد أن زادت عيها 90 رأسا خلال العام الحالي، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

ووفقًا لتقرير سنوي صدر الأحد عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "SIPRI"، وهو مجموعة تتابع الأمن العالمي والحد من الأسلحة، فإن المخزون العسكري الصيني ارتفع من 410 رؤوس حربية نووية العام الماضي إلى 500 رأس حربي اعتبارًا من يناير/ كانون الثاني 2024.

وجاء التوسع في قدرات الصين في الوقت الذي حذر فيه "معهد ستوكهولم"، من أنه حتى مع انخفاض العدد الإجمالي للرؤوس الحربية النووية في جميع أنحاء العالم مع التخلص التدريجي من أسلحة حقبة الحرب الباردة، كانت هناك زيادات مطردة على أساس سنوي في عدد الرؤوس الحربية التشغيلية التي يمكن أن تكون قادرة على حمل أسلحة نووية، ويمكن استخدامها بسرعة في حالة الصراع.

وفي حين يتم الاحتفاظ بحوالي 2100 رأس حربي نووي منشور عالميًا في حالة "تأهب تشغيلي عالٍ"، تنتمي جميعها تقريبًا إلى روسيا أو الولايات المتحدة، يُعتقد أن الصين وضعت بعض الرؤوس الحربية على هذا المستوى من التأهب لأول مرة.

وأضافت الصحيفة، أن "التعزيز الهادئ للترسانة النووية الصينية يأتي مع استمرار صراعات مختلفة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الحربان في أوكرانيا وغزة".