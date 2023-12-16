بوتين يحذّر من أي تدخل أجنبي في الانتخابات الرئاسية الروسية

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، من حصول تدخل أجنبي خلال الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في روسيا والمقررة في آذار/مارس 2024.

وقال بوتين المرشّح لإعادة انتخابه خلال اجتماع متلفز مع زعماء الأحزاب الممثلة في الدوما، مجلس النواب في البرلمان إن "أي تدخل في الشؤون الداخلية لروسيا سيقمع بشدة بموجب القوانين الروسية".

وأكد "نحن ندافع عن حرية شعبنا وسيادته وحقه في اختيار مستقبله. إن الشعب الروسي وحده هو مصدر السلطة في بلادنا".