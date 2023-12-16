الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتينأ ف ب

بوتين يحذّر من أي تدخل أجنبي في الانتخابات الرئاسية الروسية

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، من حصول تدخل أجنبي خلال الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في روسيا والمقررة في آذار/مارس 2024.

وقال بوتين المرشّح لإعادة انتخابه خلال اجتماع متلفز مع زعماء الأحزاب الممثلة في الدوما، مجلس النواب في البرلمان إن "أي تدخل في الشؤون الداخلية لروسيا سيقمع بشدة بموجب القوانين الروسية".

وأكد "نحن ندافع عن حرية شعبنا وسيادته وحقه في اختيار مستقبله. إن الشعب الروسي وحده هو مصدر السلطة في بلادنا".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
بوتين يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024

وشكر بوتين أعضاء الأحزاب الممثلة في البرلمان والتي تشارك "في العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا و"تقاتل جنبا إلى جنب من أجل روسيا" وتلك التي تساعد الجنود وعائلاتهم.

كذلك، أكّد الرئيس الروسي أنه "في الفترة الأخيرة، ارتفع عدد الجنود الأوكرانيين الأسرى بشكل كبير".

وأعلن بوتين الأسبوع الماضي ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 آذار/مارس، في اقتراع يبدو شبه محسوم بعد ربع قرن في السلطة وقمع للمعارضة.

روسيا

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