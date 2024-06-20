ليبرمان: العد التنازلي لسقوط حكومة نتنياهو بدأ بالفعل

توقع زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني الليبرالي المعارض، أفيغدور ليبرمان، أن يكون العد التنازلي لسقوط حكومة بنيامين نتنياهو قد بدأ بالفعل، حسبما تحدث لقناة "أخبار 13" العبرية، الليلة الماضية.

وتطرق ليبرمان للوضع الراهن على الصعيد السياسي وعلى صعيد الحرب على قطاع غزة والتطورات ذات الصلة، قائلا إنه يتعين على الجيش الإسرائيلي تدمير الذراع العسكرية لحركة حماس، وفي الوقت ذاته يتعين "الانفصال عن قطاع غزة".

جاءت إشارة ليبرمان في رده على حديث الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، والذي أثار عاصفة بالأمس، حين ذكر أن الحديث عن تدمير حماس بالكامل مثل "ذر الرماد في أعين الإسرائيليين" أي خداعهم.

وذكر ليبرمان أنه لا يتفق مع مقولة الناطق باسم الجيش، وأنه ليس دور إسرائيل أن تستعين بقوى أخرى، وأن الخطأ كان الانفصال الأحادي عن القطاع عام 2005 مع الاستمرار في تزويده بالمياه والكهرباء والوقود والبضائع عبر ميناء أسدود. وقال إنه يتعين وقف كل ذلك.

وطالب بأن تبلغ إسرائيل المجتمع الدولي أنها ستلغي جميع المعابر مع القطاع، وأنها ستتوقف عن إدخال أي نوع من البضائع أو المياه والكهرباء. وذكر أن إسرائيل ليست مضطرة لذلك، وأن المسؤولية يتعين أن تقع على عاتق مصر وجامعة الدول العربية والدول الإسلامية والمجتمع الدولي.

العد التنازلي

وأوضح أن العد التنازلي للسقوط بدأ بلا أدنى شك، وأن الأحزاب الحريدية أدركت أن نتنياهو غير قادر على تلبية متطلباتهم، ولا سيما فيما يتعلق بقانون الإعفاء من الخدمة العسكرية.