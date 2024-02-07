هجوم روسي واسع على المنشآت العسكرية الأوكرانية‎

شنَّت القوات الروسية هجومًا جماعيًّا واسعًا على منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، بحسب بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان "هذا الصباح، شنَّت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى، بالإضافة إلى طائرات دون طيار، ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا".