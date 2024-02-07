هجوم روسي واسع على المنشآت العسكرية الأوكرانية
شنَّت القوات الروسية هجومًا جماعيًّا واسعًا على منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، بحسب بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء.
وجاء في البيان "هذا الصباح، شنَّت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى، بالإضافة إلى طائرات دون طيار، ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا".
ولم تحدد الوزارة أماكن الاستهدافات أو حجم الأضرار المتوقعة نتيجة الهجمات.
وأعلنت قوات الدفاع الروسية أن مضاداتها الجوية تمكنت من "اسقاط مقاتلة من طراز "MIG-29" أوكرانية فوق منطقة ألكسينيفكا في دونيتسك"، واعترض الدفاع الجوي أيضًا بحسب البيان أربعة صواريخ من طراز "هيمارس".