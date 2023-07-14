التايمز: الصين تحاول اختراق أجهزة المخابرات البريطانية

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، مؤخرا، أن الصين تحاول اختراق وكالات المخابرات البريطانية عبر حملات تجسس واسعة.

وقالت الصحيفة إن "لجنة الأمن والاستخبارات البرلمانية البريطانية، والتي تشرف على دوائر الاستخبارات (MI5 و MI6 و GCHQ) أعدت خلال 4 أعوام تقريرا مكونا من 207 صفحة حول مساعي الصين في التجسس على أجهزة المخابرات.

وخلص التقرير إلى أن "بريطانيا تتعرض لـ(هجوم دولة) من قبل الصين يستهدف السياسيين والبنية التحتية الحساسة والجيش والشركات الخاصة والقطاع الأكاديمي".

وقالت اللجنة إنها "كانت على علم أيضا بمحاولة فاشلة للصين لزرع شخصية في إحدى وكالات التجسس في المملكة المتحدة".

مجموعة مؤثرة من النواب في بريطانيا، قالت إن "أنشطة بكين التجسسية اخترقت قطاعات الاقتصاد البريطاني وإن الحكومات المتعاقبة فشلت في معالجة تهديد بكين لأن المصالح الاقتصادية كانت لها الأسبقية".