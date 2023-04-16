انسحاب "العمل" من المفاوضات حول خطة إصلاح القضاء

انسحب حزب العمل برئاسة ميراف ميخالي، من المفاوضات الجارية في منزل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، بخصوص خطة الإصلاح القضائي، التي تروج حكومة بنيامين نتنياهو لتنفيذها.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، جاء في الرسالة التي أرسلها فريق التفاوض بالحزب، اليوم الأحد "نحن نجري محادثات بين كافة الأحزاب بشأن خطة الإصلاح القضائي في الظلام، وبعيدًا عن أعين الجمهور، دون تدخلنا بها. لا جدوى من مواصلة محاولتنا للمشاركة في المحادثات".

وذكرت أنه يبدو أن حزب العمل لم يشارك حتى الآن في المحادثات في منزل الرئيس الإسرائيلي، والتي جرت بين مندوبين عن التحالف الحكومي، ومندوبين عن حزبي "المعسكر الرسمي" برئاسة بيني غانتس، و"يوجد مستقبل" برئاسة يائير لابيد.

وقال مقر الرئيس الإسرائيلي ردا على ذلك: "بيت الرئيس مفتوح وسيظل مفتوحا لكل من يرغب في أن يكون جزءا من المفاوضات من أجل الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الاتفاقات".

يذكر إلى أنه منذ البداية، انضم الفريق المفاوض عن حزب العمل إلى المحادثات متأخراً، ولم يكن مشاركاً إطلاقاً في مسار المفاوضات الرئيسي الذي يجري بين طواقم التفاوض في الائتلاف بين حزبي "المعسكر الرسمي"، و"يوجد مستقبل"، ولكن فقط عقد اجتماعات جانبية.

يشار إلى أن المفاوضات حول خطة الإصلاح القضائي، استؤنفت الأسبوع الماضي في منزل الرئيس، وتم تعيين أسماء أشخاص حقوقيين وممثلين عن تحالف "المعسكر الرسمي"، و"يوجد مستقبل"، في محاولة لتعزيز الاتفاقات ورسم خريطة نقاط الخلاف الرئيسية.