انسحاب "العمل" من المفاوضات حول خطة إصلاح القضاء
انسحب حزب العمل برئاسة ميراف ميخالي، من المفاوضات الجارية في منزل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، بخصوص خطة الإصلاح القضائي، التي تروج حكومة بنيامين نتنياهو لتنفيذها.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، جاء في الرسالة التي أرسلها فريق التفاوض بالحزب، اليوم الأحد "نحن نجري محادثات بين كافة الأحزاب بشأن خطة الإصلاح القضائي في الظلام، وبعيدًا عن أعين الجمهور، دون تدخلنا بها. لا جدوى من مواصلة محاولتنا للمشاركة في المحادثات".
وذكرت أنه يبدو أن حزب العمل لم يشارك حتى الآن في المحادثات في منزل الرئيس الإسرائيلي، والتي جرت بين مندوبين عن التحالف الحكومي، ومندوبين عن حزبي "المعسكر الرسمي" برئاسة بيني غانتس، و"يوجد مستقبل" برئاسة يائير لابيد.
وقال مقر الرئيس الإسرائيلي ردا على ذلك: "بيت الرئيس مفتوح وسيظل مفتوحا لكل من يرغب في أن يكون جزءا من المفاوضات من أجل الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الاتفاقات".
يذكر إلى أنه منذ البداية، انضم الفريق المفاوض عن حزب العمل إلى المحادثات متأخراً، ولم يكن مشاركاً إطلاقاً في مسار المفاوضات الرئيسي الذي يجري بين طواقم التفاوض في الائتلاف بين حزبي "المعسكر الرسمي"، و"يوجد مستقبل"، ولكن فقط عقد اجتماعات جانبية.
يشار إلى أن المفاوضات حول خطة الإصلاح القضائي، استؤنفت الأسبوع الماضي في منزل الرئيس، وتم تعيين أسماء أشخاص حقوقيين وممثلين عن تحالف "المعسكر الرسمي"، و"يوجد مستقبل"، في محاولة لتعزيز الاتفاقات ورسم خريطة نقاط الخلاف الرئيسية.
وفي ختام الاجتماع الذي استمر قرابة ثلاث ساعات، أصدر "المعسكر الرسمي" بيانا أوضح فيه مطالبة الحزب ببدء المناقشات حول موضوع لجنة اختيار القضاة، على اعتبار أن هذا هو حجر الأساس، والنزاع والاتفاق عليه سيمهدان الطريق لمزيد من الاتفاقات.
وبعد ذلك بعدة أيام، نشر حزب الليكود بيانا باسم الفريق التفاوضي للائتلاف، هاجم فيه ممثلي المعارضة. وأضاف أن "الإنذارات ورفع الشعارات لوسائل الإعلام في بداية المناقشات لن تؤدي إلى اتفاقات. ندعو جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس والمسؤولية وفهم حجم الساعة".
وبحسب الإعلان، فإن "أعضاء الكنيست يبذلون قصارى جهدهم للترويج لاتفاقيات واسعة حول الإصلاح القانوني المناسب".
كما زعموا أن "أحزاب المعارضة متمسكة بحقها في الترويج لإصلاح يضمن إعادة التوازن في مواجهة القضاء كما هو متعارف عليه في العالم الغربي. وملتزم بتعزيز حماية حقوق الإنسان في إسرائيل. وتجري مفاوضات في منزل الرئيس للتوصل إلى اتفاقات من شأنها تهدئة المخاوف المضللة من أي انتهاك لها".