ترامب يوقع أمرا بتمديد مهلة تعليق الرسوم الجمركية على الصين

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا لتمديد مهلة تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة على الصين لمدة 90 يوما أخرى، وفق وكالة أنباء "رويترز".

وكان من المقرر أن تنتهي هدنة الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن غدا الثلاثاء في تمام الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش، لكن إدارة ترامب كانت قد ألمحت إلى إمكانية تمديد الموعد النهائي.

يأتي ذلك بعد تأكيد ترامب في وقت سابق اليوم الإثنين أن المحادثات مع بكين تسير "بشكل جيد".

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "سنرى ما سيحدث. (...) إن العلاقة التي تربطني مع الرئيس شي (جين بينغ) جيدة جدا".



