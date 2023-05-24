مسؤول أوكراني: لدينا ما يكفي من الأسلحة وهجومنا المضاد "سيبدأ قريبا"
أعلن رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، فجر الأربعاء، أن أوكرانيا لديها ما يكفي من الأسلحة، وأن الهجوم الأوكراني المضاد، الذي طال انتظاره "سيبدأ قريبا".
وقال بودانوف، في تصريحات صحفية، إن هناك حاجة إلى "مزيد من الأسلحة، وهذا ينطبق بشكل خاص على الطائرات المقاتلة الغربية"، لكنه أكد أن "الوقت قد حان لطرد الروس"، بحسب تعبيره.
جاءت تصريحات رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، بعد ساعات من إعلان نائب وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار، بأن القوات الأوكرانية، أحرزت تقدما طفيفا على أطراف مدينة باخموت شرقي البلاد، التي زعمت موسكو سيطرتها الكاملة عليها.
وأوضح ماليار، أن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على الضواحي الجنوبية الغربية للمدينة، وإن القتال مستمر في ضواحيها.
يأتي ذلك في وقت، قالت فيه وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أمس الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية باتت تحاصر مدينة باخموت.