مسؤول أوكراني: لدينا ما يكفي من الأسلحة وهجومنا المضاد "سيبدأ قريبا"

أعلن رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، فجر الأربعاء، أن أوكرانيا لديها ما يكفي من الأسلحة، وأن الهجوم الأوكراني المضاد، الذي طال انتظاره "سيبدأ قريبا".

وقال بودانوف، في تصريحات صحفية، إن هناك حاجة إلى "مزيد من الأسلحة، وهذا ينطبق بشكل خاص على الطائرات المقاتلة الغربية"، لكنه أكد أن "الوقت قد حان لطرد الروس"، بحسب تعبيره.