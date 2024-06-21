سفير روسيا في سول: تهديد موسكو وابتزازها "غير مقبول"

أبلغ سفير روسيا لدى كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، وزارة الخارجية في سول بأن تهديد موسكو وابتزازها بسبب تقارب علاقاتها المتزايد مع كوريا الشمالية أمر غير مقبول، وفق ما نقلته عنه وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية إنها استدعت السفير الروسي للاحتجاج على اتفاقية دفاع مشترك وقعت بين روسيا وكوريا الشمالية يوم الأربعاء الماضي، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ.

وكان بوتين قد حذّر كوريا الجنوبية من تزويد أوكرانيا بالسلاح، بعدما أعلنت سول أنها ستراجع سياستها التي تمنعها من ذلك، ردًّا على توقيع الاتفاقية الدفاعية مع كوريا الشمالية.