مباحثات أمريكية أوكرانية بشأن "الاضطرابات في روسيا"

ناقش وزير الدفاع في أوكرانيا أولكسي ريزنيكوف خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي لويد أوستن "الاضطرابات في روسيا"، حسب ما قال الوزير الأوكراني، اليوم الأحد.

ووصف الوزير الأوكراني ريزنيكوف خلال الاتصال، السلطات الروسية بأنها "ضعيفة"، مشيرًا إلى أن الأمور "تسير في الاتجاه الصحيح".