مباحثات أمريكية أوكرانية بشأن "الاضطرابات في روسيا"
ناقش وزير الدفاع في أوكرانيا أولكسي ريزنيكوف خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي لويد أوستن "الاضطرابات في روسيا"، حسب ما قال الوزير الأوكراني، اليوم الأحد.
ووصف الوزير الأوكراني ريزنيكوف خلال الاتصال، السلطات الروسية بأنها "ضعيفة"، مشيرًا إلى أن الأمور "تسير في الاتجاه الصحيح".
وأوضح أنه بحث مع نظيره أوستن أيضا الهجوم المضاد، الذي تشنه كييف، إلى جانب الخطوات الرامية لتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية.
نرى أن السلطات الروسية (باتت) ضعيفة وأن انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا هو الخيار الأفضل للكرملين
وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف
وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال الوزير ريزنيكوف: "نرى أن السلطات الروسية (باتت) ضعيفة وأن انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا هو الخيار الأفضل للكرملين".