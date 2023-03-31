سيتم تصويره وتسجيل بصمات أصابعه.. ماذا بعد اتهام ترامب؟

وجهت محكمة ولاية نيويورك الخميس، اتهامات جنائية إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، في سابقة بتاريخ الولايات المتحدة، وهي ليست سوى خطوة أولى على طريق قضائي طويل.

ماذا حدث الخميس؟

فتحت محكمة نيويورك تحقيقًا في 2018 في دفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 من أجل إخفاء علاقة مفترضة خارج نطاق الزواج مع دونالد ترامب.

لم يعلن عن المبلغ في حسابات حملة المرشح الجمهوري في مخالفة لقوانين انتخابات الولاية وسجل "كرسوم قانونية" في حسابات شركته التي يقع مقرها الرئيسي في نيويورك.

وفي كانون الثاني/ يناير عهد المدعي الديمقراطي لمانهاتن ألفين براغ بهذه القضية إلى هيئة محلفين كبرى.