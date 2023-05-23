قاعدة دعم لروسيا تزداد بعد أكثر من عام على الحرب
ارتفعت قائمة الدول الداعمة لروسيا، بعد مرور أكثر من عام على بدء عملياتها العسكرية في أوكرانيا، فيما استمرت الولايات المتحدة ومجموعة دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" وباقي الدول الغربية، على موقفها الرافض للغزو الروسي.
وقال تحليل جديد أجراه "مركز أبحاث "الإيكونوميست - Economist Intelligence Unit" إنه "بالرغم من أن قاعدة الدعم الروسية تنمو ببطء في أجزاء العالم، فإن عدد الدول الداعمة لموسكو ارتفع إلى 35 دولة منذ بدء العام الحالي 2023، بعدما كانت 29 دولة العالم الماضي".
وفي 2022، انخفض عدد الدول التي تُدين روسيا بشدة جراء حربها على أوكرانيا من 131 إلى 122، فيما أظهرت الكتلة التي تقودها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل حوالي 36٪ من سكان العالم، مستوى قويًا من التعاون بشأن العقوبات المفروضة على موسكو، فضلًا عن الدعم العسكري والاقتصادي القوي لأوكرانيا.
وتفيد تقارير المركز أن عددًا من الدول قد غيرت موقفها لتميل نحو الجانب الروسي في السنة الماضية وبداية 2023، إذ كانت جنوب أفريقيا وأوغندا محايدتين سياسيًا بشأن "حرب أوكرانيا" في 2022، فقد تم إدراجهما الآن على أنهما تميلان إلى روسيا.
وأفاد تحليل الـ"الإيكونوميست " أن "بوركينا فاسو ومالي تدعمان روسيا بشكل كامل حاليًا، وظهرت بوليفيا في أمريكا اللاتينية كدولة بارزة غيرت موقفها، بعد أن انتقلت من محايدة إلى موالية لروسيا بحلول 2023".
يذكر أن روسيا بدأت حربها على أوكرانيا، في شباط/فبراير 2022، حيث ضمت مقاطعات "دونيتسك، ولوهانسك، وخيرسون، وزاباروجيا" في شرق أوكرانيا، بعدما انتزعت شبه جزيرة القرم في مارس/أذار 2014.