قاعدة دعم لروسيا تزداد بعد أكثر من عام على الحرب

ارتفعت قائمة الدول الداعمة لروسيا، بعد مرور أكثر من عام على بدء عملياتها العسكرية في أوكرانيا، فيما استمرت الولايات المتحدة ومجموعة دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" وباقي الدول الغربية، على موقفها الرافض للغزو الروسي.

وقال تحليل جديد أجراه "مركز أبحاث "الإيكونوميست - Economist Intelligence Unit" إنه "بالرغم من أن قاعدة الدعم الروسية تنمو ببطء في أجزاء العالم، فإن عدد الدول الداعمة لموسكو ارتفع إلى 35 دولة منذ بدء العام الحالي 2023، بعدما كانت 29 دولة العالم الماضي".