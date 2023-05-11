قبل أيام من الاقتراع.. محرم إنجه ينسحب من سباق الرئاسة في تركيا
قال المرشح الرئاسي التركي، محرم إنجه، اليوم الخميس، إنه سينسحب من السباق الانتخابي، وذلك في خطوة من المحتمل أن تعزز فرص أكبر منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان.
جاء ذلك في كلمة ألقاها من أمام مقر حزبه الرئيس في العاصمة التركية أنقرة، وأكد إنجه، ضرورة وجود الحزب في البرلمان التركي.
وقال محرم إنجه، في تصريح صحفي، إنه "تعرض على مدار 45 يومًا للابتزاز من أشخاص محسوبين على جماعة غولن، وحزب الشعوب الديمقراطي". وأضاف: "أطلب من كل منزل في تركيا دعم حزب البلد الذي أمثله ولو بصوت واحد".
ونفى إنجه ما نسب إليه من تسجيلات جنسية مصورة كانت نشِرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء يوم الأربعاء، واعتبرها افتراء.
وإنجه، واحد من أربعة متنافسين في الانتخابات التي تجري يوم الأحد المقبل إلى جانب أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال قليجدار أوغلو وسنان أوغان.
وكان استطلاع للرأي أظهر في وقت سابق، تخلف أردوغان عن منافسه قليجدار أوغلو بأكثر من خمس نقاط مئوية قبيل الاقتراع.
وكان إنجه خلال الفترة الماضية، يشير إلى تعرضه لضغوطات، من أجل الانسحاب لمرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، واضطر خلال اليومين الماضيين لإلغاء فعاليات انتخابية، بدعوى وضع صحي.