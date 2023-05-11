قبل أيام من الاقتراع.. محرم إنجه ينسحب من سباق الرئاسة في تركيا

قال المرشح الرئاسي التركي، محرم إنجه، اليوم الخميس، إنه سينسحب من السباق الانتخابي، وذلك في خطوة من المحتمل أن تعزز فرص أكبر منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها من أمام مقر حزبه الرئيس في العاصمة التركية أنقرة، وأكد إنجه، ضرورة وجود الحزب في البرلمان التركي.