احتجاجا على حادث القطار.. صدامات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في أثينا
اندلعت صدامات عنيفة، اليوم الأحد، بين الشرطة اليونانية ومتظاهرين أمام مبنى البرلمان في أثينا، خلال تجمّع احتجاجيّ بعد حادث القطار في البلاد، والذي أودى بحياة 57 شخصًا، مساء الثلاثاء.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، فقد أضرم متظاهرون النار في حاويات نفايات، وألقوا زجاجات مولوتوف، فيما ردّت الشرطة بإلقاء قنابل غاز مسيل للدموع والقنابل الصوتية في وسط العاصمة اليونانية.
وخلال دقائق تم إخلاء ساحة سينتاغما الكبيرة أمام البرلمان من حوالي 12 ألف متظاهر، بحسب أرقام الشرطة، كانوا متجمعين لمطالبة السلطات بمحاسبة المسؤولين بعد حادث الاصطدام بين قطارين كانا يسيران على سكة واحدة.
وأثار الحادث غضبًا عارمًا لما كشفه من إهمال وعيوب في السكك الحديد.
وصرح ميخاليس هاسيوتيس، رئيس نقابة المحاسبين الذين انضموا إلى التظاهرة "نشعر بغضب كبير". وأضاف أن "الجشع وعدم اتخاذ تدابير لحماية الركاب أديا إلى أسوأ مأساة للسكك الحديد في بلادنا"، وفق ما نقلت عنه "فرانس برس".