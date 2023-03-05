احتجاجا على حادث القطار.. صدامات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في أثينا

اندلعت صدامات عنيفة، اليوم الأحد، بين الشرطة اليونانية ومتظاهرين أمام مبنى البرلمان في أثينا، خلال تجمّع احتجاجيّ بعد حادث القطار في البلاد، والذي أودى بحياة 57 شخصًا، مساء الثلاثاء.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فقد أضرم متظاهرون النار في حاويات نفايات، وألقوا زجاجات مولوتوف، فيما ردّت الشرطة بإلقاء قنابل غاز مسيل للدموع والقنابل الصوتية في وسط العاصمة اليونانية.