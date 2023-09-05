النيابة البلجيكية تطلب السجن مدى الحياة لصلاح عبد السلام‎

طلبت النيابة العامة البلجيكية، اليوم الثلاثاء، الحكم بالسجن مدى الحياة على المتشددين الفرنسي صلاح عبد السلام والبلجيكي المغربي محمد عبريني لدورهما في اعتداءات بروكسل في آذار/مارس 2016 التي أوقعت 35 قتيلًا.

وكان الاثنان أيضًا من المتهمين الرئيسِين في المحاكمة الطويلة التي انتهت في حزيران/يونيو 2022 في باريس بشأن هجمات الـ13 من تشرين الثاني/نوفمبر 2015 التي خلّفت 130 قتيلًا ونظمتها الخلية نفسها.