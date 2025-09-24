مثل صيني قديم.. الكرملين يرفض وصف ترامب لروسيا بـ"نمر من ورق"

رفض الكرملين الأربعاء وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لروسيا بأنها "نمر من ورق"، مؤكدا أن الاقتصاد المحلي مستقر مع اعترافه بمواجهة النمو بعض المشاكل.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لإذاعة "إر بي سي" إن "روسيا تحافظ على استقرارها الاقتصادي" لكنه أقر أن "روسيا تواجه مشاكل في قطاعات اقتصادية مختلفة"، وفق "فرانس برس".

وأكد بيسكوف أن القوات الروسية تتقدم على جميع الجبهات في أوكرانيا وإن مسار الحرب واضح.

واعتبر الكرملين أن نتائج التقارب بين واشنطن وموسكو الذي بدأه ترامب "شبه معدومة"، عقب تغيير مفاجئ في موقف الرئيس الامريكي.

وكان ترامب قلّل من شأن روسيا ووصفها بأنها "نمر من ورق" وتعاني اقتصاديا، وأكد أن الأوكرانيين قادرون على استعادة بلادهم بالكامل "وربّما الذهاب أبعد من ذلك!".

يعود أصل تعبير "نمر من ورق" إلى ترجمة لمثل صيني قديم.

ويستخدم هذا المثل لوصف شيء أو شخص يبدو قويا ومخيفا، لكنه في الحقيقة ضعيف ولا يشكل تهديدا حقيقيا.

واستخدمت الصين المثل لوصف الرئيس الأمريكي بعد الحرب التجارية الأخيرة بين البلدين.