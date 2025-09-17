logo
أمريكا تصنف 4 جماعات مسلحة متحالفة مع إيران منظمات إرهابية

الخارجية الأمريكية
قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الأربعاء، إنّ الولايات المتحدة صنفت أربع جماعات مسلحة متحالفة مع إيران منظمات إرهابية أجنبية، بحسب "رويترز".

ويوم الثلاثاء، أظهر إشعار نُشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران. وتستهدف هذه العقوبات العديد من الأفراد والكيانات.

وكانت دول مجموعة "الترويكا" الأوروبية قررت بدورها في أغسطس/ آب إعادة تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات على إيران، معربة عن نيتها استثمار الأيام الثلاثين المقبلة في محاولة لحل القضايا العالقة مع طهران.

