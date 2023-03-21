خامنئي: علاقتنا مع الغرب تراجعت ولم نشارك في حرب أوكرانيا
قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي اليوم الثلاثاء، إن إيران "ليست مستاءة من أوروبا" وإنها مستعدة للعمل مع دول "تتجنب التبعية العمياء لسياسات" الولايات المتحدة.
وفي خطاب ألقاه في مدينة مشهد المقدسة في اليوم الأول من العام الجديد في التقويم الفارسي (نوروز)، انتقد خامنئي الولايات المتحدة متهما إياها بإثارة الحركة الاحتجاجية التي هزت إيران بعد وفاة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر.
وأضاف من مرقد الإمام رضا قائلا: "إن الغرب كان يعمل على عزل إيران غير أن ما تحقق على أرض الواقع كان تراجع علاقاتنا مع الغرب وتعزيز هذه العلاقات مع اسيا".
ولفت إلى أن "العلاقات السياسية والاقتصادية والفنية والعلمية تستمر مع دول آسيا كما أن إيران انضمت إلى معاهدات هامة" حسب وكالة "إرنا" للانباء.
وتابع خامنئي: "نحن لسنا مستائين من أوروبا ومستعدون للتعامل مع أي من الدول الأوروبية التي تتجنب التبعية العمياء لسياسات أمريكا".
وفي الأشهر الأخيرة، نددت دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بـ "قمع" طهران الاحتجاجات التي اندلعت عقب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) في 16 أيلول/سبتمبر بعد توقيفها لدى شرطة الأخلاق بتهمة عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وحسب السلطات، قُتل مئات الأشخاص، بينهم عناصر من قوات الأمن، في سياق هذه التظاهرات التي تراجعت في الأسابيع الأخيرة.
وفي تصريح مماثل أدلى به في كانون الثاني/يناير، أعاد المرشد الأعلى تأكيد أن "الشعب الايراني تمكن من الصمود بقوة أمام سلسلة طويلة من المؤامرات التي حاكها العدو بما فيها الانقلاب وفرض العقوبات وممارسة الضغوط السياسية والحرب الإعلامية" حسب "إرنا" أيضا.
من جهة أخرى، أشار إلى أنه "لم يكن هناك تدخل" من إيران في الصراع في أوكرانيا، في حين تتهم بعض الدول طهران بدعم روسيا، خاصة من خلال تزويدها بمسيّرات.
وأردف: "ليست هناك أي مشاركة من جانبنا" في هذه الحرب التي "بدأتها الولايات المتحدة" والتي "تعتبر مصانع السلاح الأكثر استفادة منها".