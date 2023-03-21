خامنئي: علاقتنا مع الغرب تراجعت ولم نشارك في حرب أوكرانيا

قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي اليوم الثلاثاء، إن إيران "ليست مستاءة من أوروبا" وإنها مستعدة للعمل مع دول "تتجنب التبعية العمياء لسياسات" الولايات المتحدة.

وفي خطاب ألقاه في مدينة مشهد المقدسة في اليوم الأول من العام الجديد في التقويم الفارسي (نوروز)، انتقد خامنئي الولايات المتحدة متهما إياها بإثارة الحركة الاحتجاجية التي هزت إيران بعد وفاة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر.

وأضاف من مرقد الإمام رضا قائلا: "إن الغرب كان يعمل على عزل إيران غير أن ما تحقق على أرض الواقع كان تراجع علاقاتنا مع الغرب وتعزيز هذه العلاقات مع اسيا".

ولفت إلى أن "العلاقات السياسية والاقتصادية والفنية والعلمية تستمر مع دول آسيا كما أن إيران انضمت إلى معاهدات هامة" حسب وكالة "إرنا" للانباء.

وتابع خامنئي: "نحن لسنا مستائين من أوروبا ومستعدون للتعامل مع أي من الدول الأوروبية التي تتجنب التبعية العمياء لسياسات أمريكا".