نتنياهو يحرز تقدمًا بمفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

أنهى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، خلافه مع زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، وذلك خلال لقاء جمعهما على هامش أداء اليمين للكنيست الجديد، وفق ما أكدت تقارير عبرية.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن "الاجتماع الذي عقده نتنياهو وسموتريتش أنهى الخلاف الذي ساد بين الزعيمين خلال الأيام الماضية"، مشيرًا إلى أن نتنياهو التقى بعد ذلك بزعيم حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن "هناك تقدمًا واضحًا أحرزه زعيم حزب الليكود في مفاوضات تشكيل الحكومة اليمينية المقبلة".

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن "نتنياهو اجتمع أيضًا بالسفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة رون ديرمر"، لافتةً إلى أن ذلك على خلفية نية "الليكود" تكليف ديرمر بحقيبة الخارجية.

وفي السياق، قالت القناة 13 العبرية، إن "نتنياهو بدأ يدرك أنه سيكون من الصعب ثني سموتريتش عن مطالبته بإحدى الوزارتين الدفاع أو المالية"، مشيرة إلى أن ذلك سيدفع نتنياهو لممارسة ضغوط على زعيم حزب "شاس" أرييه درعي للتنازل عن حقيبة المالية.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن "المفهوم السائد في حزب الليكود أن سموتيرتيش سيفوز في النهاية بحقيبة المالية، خاصة أن نتنياهو غير مستعد لتكليفه بحقيبة الدفاع تحت أي ظرف من الظروف".

وأوضحت، أن "فريق التفاوض في الليكود يحاول إقناع حزب شاس وزعيمه أرييه درعي بالقبول بحقيبة الداخلية، إلى جانب تسليم حزبه حقيبة الأديان"، لافتةً إلى أن درعي لم يعطِ موافقة على هذا المخطط حتى اللحظة.

وبحسب القناة العبرية، فإنه "على الرغم من ذلك إلا أن فرصة حدوث تطور كبير في الاتفاقيات الائتلافية بين الليكود وأحزاب اليمين أعلى مما كانت عليه خلال الأيام الماضية"، مؤكدة أن المحادثات الأخيرة بين أحزاب اليمين جرت في أجواء جيدة.

ولفتت القناة العبرية، إلى أن "سموتريتش من جانبه يدرك أن نتنياهو غير مستعد في الوقت الحالي لتعيينه وزيراً للمالية أو الدفاع"، متابعةً: "زعيم الصهيونية الدينية ينقل رسالة لرئيس الوزراء المكلف مفادها أنه إذا كان درعي مهتمًا بوزارة المالية؛ يجب أن يحصل هو على وزارة الدفاع".