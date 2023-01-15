التشيك.. جنرال متقاعد ورئيس وزراء سابق يخوضان جولة ثانية من انتخابات الرئاسة
أظهرت نتائج شبه نهائية أن الجنرال المتقاعد بيتر بافل فاز بأغلبية ضئيلة على الملياردير ورئيس الوزراء السابق أندريه بابيش في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التشيكية يوم السبت، وبالتالي سيتنافس معه على قاعدة صلبة في جولة ثانية في غضون أسبوعين.
ولا يتمتع منصب رئيس التشيك بسلطة تنفيذية لكن له صلاحيات كبيرة في تعيين رؤساء الوزراء ورؤساء البنوك المركزية وترشيح القضاة للمحكمة الدستورية.
وللرؤساء دور محدود في الشؤون الخارجية وهم أيضا قادة الجيش.
وأظهرت نتائج 99.99 بالمئة من الدوائر الانتخابية أن بافل (61 عاما) فاز بنسبة 35.39 بالمئة، متقدما على بابيش (68 عاما) الذي نال 35 بالمئة من الأصوات.
ومن المرجح أن يكون بافل، رئيس الأركان العامة السابق ورئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، وزعيم المعارضة القوي بابيش، الذي كان رئيسا للوزراء في الفترة بين عامي 2017 و2021، أكثر تأييدا للغرب من الرئيس الحالي المتقاعد ميلوس زيمان الذي كان مناصرا لتعزيز العلاقات مع الصين وكذلك مع روسيا حتى غزوها لأوكرانيا العام الماضي.