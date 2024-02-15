بوتين يلمح إلى ضرورة تقديم الغرب "تنازلات" بشأن تسوية مع أوكرانيا

ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى ضرورة تقديم الغرب تنازلات للوصول إلى تسوية بشأن الحرب مع أوكرانيا.

وقال بوتين في مقابلة مع الصحفي "بافل زاروبين" نُشرت على قناة الكرملين على "تليغرام" اليوم، إنه "إذا رأوا أن النتيجة غير ناجحة، فمن الواضح أنه يتعيّن عليهم إجراء تعديلات. لكن هذه بالفعل مسألة تتعلق بفن السياسة؛ لأن السياسة هي فن التسويات".

وتقول روسيا إنها مستعدة للحوار مع أوكرانيا، لكن الغرب الذي يطالبها بذلك يتجاهل رفض كييف لهذه المسألة.

وكان الكرملين ذكر أخيرًا أنه "لا توجد حاليًّا أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي".

وأشار إلى أن "الأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية".

وبين أن "الوضع في أوكرانيا يمكن أن ينتقل إلى مسار سلمي، شريطة أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار، وجميع مطالب موسكو معروفة جيدًا".