بعد وفاة مؤسسها.. ما هي حركة "الفهود السود" الإسرائيلية؟

أنشأ حركة الفهود السود، يهود شرقيون، لتكون حركة يسارية يهودية، مناهضة للضغوط الاجتماعية والعنصرية التي يتعرضون لها من قبل اليهود الغربيين.

وأدى تدفق اليهود من مختلف أنحاء العالم إلى الوطن الجديد، إلى ظهور تناقضات اجتماعية واسعة بين اليهود الشرقيين والغربيين الذين وفدوا من دول أوروبية عدة ومن الولايات المتحدة.

وبدأ اليهود الشرقيون في إسرائيل منذ ذلك الوقت، يشعرون بالتمييز الواضح بينهم وبين اليهود الغربيين فيما يتعلق بالتوظيف والترقية وحتى بنوعية الخدمات الحكومية التي يحصلون عليها؛ ما أفرز "تمردا" من قبل بعض اليهود الشرقيين؛ ما دعاهم إلى تأسيس حركة مقرها في مدينة القدس عام 1971 أطلقت على نفسها اسم "الفهود السود"، وتم تسجيلها كجمعية قانونية من قبل وزراة الداخلية.