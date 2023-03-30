روسيا تعلن استمرارها إخطار أمريكا بإطلاق الصواريخ الباليستية

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي، تعليق معاهدة "نيو ستارت" الموقعة العام 2010، والتي تنص على الحد من عدد الرؤوس النووية الإستراتيجية التي يمكن لكل جانب نشرها.

وردًّا على ذلك، قالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، إنها ستوقف تبادل بعض البيانات عن قواتها النووية مع موسكو.

ونقلت "إنترفاكس" عن ريابكوف قوله، إن روسيا تعهدت بأن تلتزم بعدد الرؤوس النووية رغم تعليق المعاهدة، وإنها ستواصل تنفيذ اتفاق 1988 بشأن تبادل إخطارات إطلاق الصواريخ.