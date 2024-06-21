ماكرون لمستشاريه: "توقفوا عن الكلام الفارغ"
قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون، ومنذ قراره حل البرلمان، "منزعج" من مستشاريه، وعادةً ما ينتقد "التشاؤم المفرط" لبعضهم بالقول: "توقفوا عن الكلام الفارغ".
وقالت الصحيفة إنه "منذ الإعلان عن حل البرلمان، امتدت رياح الإثارة إلى الإليزيه، حيث انزعج رئيس الدولة عدة مرات من المتعاونين الذين اعتبرهم متشائمين للغاية، أو كثيري الكلام، مثل برونو روجر بيتي".
وأشارت الصحيفة إلى أن "بيتي لم يستقلّ المروحية التي نقلت ماكرون إلى جزيرة سين، في فينيستير، للاحتفال بالذكرى الـ80 للتحرير، والرجل الذي يُعدّ أحد القلائل الذين تابعوا الأحداث الرئاسية منذ عام 2017 في الإليزيه، وأصبح قريبًا جدًّا من بريجيت ماكرون، لم يعد يظهر إلى جانب الرئيس منذ قرار حل البرلمان".
ويؤكد بيتي أنه لم يقدم استقالته، فيما يقول ماكرون من جانبه ردًّا على تساؤلات حول ما إذا كان قد استغنى عنه، إنه لم يقدم على هذه الخطوة إطلاقا.
ومع ذلك فإنّ ماكرون، منذ يوم الإثنين 10 يونيو، "غاضب من الجميع"، وفق "لوموند".
وينتقد الرئيس مستشاره برونو روجر بيتي لأنه "يتحدث كثيرًا عن ما يجري وراء الكواليس، حديثا من اختياره"، وفق الصحيفة الفرنسية.
وبحسب "لوموند"، فإن ماكرون "لا يقصد فقط برونو روجر بيتي"، ويؤكد بغضب منذ ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية أنه "يجب أن نتوقف عن روح الهزيمة"، وفق تعبيره.