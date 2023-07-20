إسرائيل.. اللجنة القانونية تقر إلغاء "سبب المعقولية" تمهيدًا لمصادقة الكنيست عليه

صادقت اللجنة القانونية في الكنيست برئاسة عضو الكنيست سمحا روتمان، الليلة الماضية، بأغلبية 9 مؤيدين ضد 7 معارضين على نص القانون لإلغاء "سبب المعقولية"، تمهيدًا للقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، يوم الأحد المقبل.

واستمرت المداولات في اللجنة القانونية لساعات طويلة، في ظل عشرات آلاف الأصوات الغاضبة ونزاعات لا حصر لها.

وبدأت المناقشات في اللجنة القانونية والتصويت على قانون "سبب المعقولية" يوم الاثنين الماضي، واستمرت لمدة 50 ساعة.

ورفضت اللجنة أكثر من 27 ألف تحفظ وأجرت التصويت عليها مرة أخرى، على الرغم من إشارة تقارير صحافية إسرائيلية إلى مساعي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للتوصل لتسوية بشأن ذلك، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.