كوريا الشمالية تتهم إسرائيل بقصف المستشفى المعمداني وتقول إن أمريكا "متواطئة"

اتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إسرائيل بقصف المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في قطاع غزة يوم الـ17 من تشرين الأول/ أكتوبر، قائلة إنها ارتكبت علنًا جريمة حرب "تحت رعاية سافرة من الولايات المتحدة".

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، حمَّل متحدث باسم الوزارة الولايات المتحدة مسؤولية "إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لذبح الفلسطينيين دون أي قلق" من خلال تزويدها بالأسلحة والدعم العسكري، بما في ذلك نشر حاملات الطائرات في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث "هذا يظهر أن الولايات المتحدة شريك تواطأ في الإبادة الجماعية الإسرائيلية وشجعها". ولم يقدم بيان وزارة الخارجية أي دليل يدعم تصريحاته.