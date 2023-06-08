كاثرين كولونا: فرنسا ليس لديها مرشح لرئاسة لبنان
قالت وزيرة خارجية فرنسا، كاثرين كولونا، إنه "ليس لفرنسا مرشح" لرئاسة لبنان، وذلك قبل أيام من موعد جلسة برلمانية مقررة لانتخاب رئيس للبلاد.
وجاءت تصريحات الوزيرة الفرنسية، خلال لقائها مع نظيرها في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عبد الله بوحبيب، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة "داعش" المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، عن الوزيرة الفرنسية كولونا، قولها إنه "ليس لفرنسا مرشح رئاسي، بل ما يهمها أن يصبح للبنان رئيس للجمهورية، خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة".
وأشارت إلى أن تعيين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير خارجيته السابق جان إيف لودريان موفدًا خاصًا إلى لبنان "سينشط ليسرع في مسار انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية"، بحسب تعبيرها.
وبعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فشل مجلس النواب اللبناني خلال 11 جلسة في انتخاب رئيس للبلاد، وسط انقسام بين فريق مؤيد لحزب الله وآخر معارض له، وتباينات داخل كل فريق.