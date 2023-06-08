كاثرين كولونا: فرنسا ليس لديها مرشح لرئاسة لبنان

قالت وزيرة خارجية فرنسا، كاثرين كولونا، إنه "ليس لفرنسا مرشح" لرئاسة لبنان، وذلك قبل أيام من موعد جلسة برلمانية مقررة لانتخاب رئيس للبلاد.

وجاءت تصريحات الوزيرة الفرنسية، خلال لقائها مع نظيرها في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عبد الله بوحبيب، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة "داعش" المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.