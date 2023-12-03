تقرير: ترامب يقدم هدايا انتخابية لبايدن بعدم ضبط النفس

وبحسب التقرير، كشف ترامب عن بحثه بجدية عن بدائل لبرنامج الرعاية الصحية " أوباما كير"، الذي وقع مرسومه الرئيس الأمريكي باراك أوباما العام 2010. ويهدف البرنامج إلى توفير التأمين الطبي لنحو 95% من سكان الولايات المتحدة، بحلول 2019، بصورة أسهل وأقل كلفة، واصفًا الفشل في إلغاء واستبدال البرنامج خلال إدارته بأنه "تراجع للحزب الجمهوري".

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث": "إن تكلفة برنامج "أوباما كير" خارج نطاق السيطرة، بالإضافة إلى أنها ليست رعاية صحية جيدة".

وأضاف " لا أريد إنهاء برنامج " أوباما كير"، بل أريد استبداله برعاية صحية أفضل بكثير".

ورغم استطلاعات الرأي التي تُشير إلى تراجع التأييد الأمريكي لبايدن بفعل حرب غزة، وعدم رضاهم عن الاقتصاد، وتقدمه في السن، إلا أن ترامب اختار أكثر الأوقات سوءًا لإعادة النقاش في برنامج أوباما كير، واختار أرضية هشة لبدء معركة مع الديمقراطيين قد تُكلفه غاليًا.

وفي ضوء الاستطلاعات التي تشير إلى أن الأمريكيين يثقون بالديمقراطيين في مجال الرعاية الصحية بفارق يزيد على 2 إلى 1%، هرعت حملة بايدن الانتخابية إلى تسليط الضوء على تصريحات ترامب للاستفادة منها قدر الإمكان.

وأضاف التقرير بأن ترامب تمكن سابقًا من عدم الوقوع في هفوات سياسية تتعلق بتخفيض مخصصات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية على عكس الجمهوريين التقليديين؛ حتى لو لم يكن هذا ما يؤيده فعليًا.

وبالرغم من أنه قد يفوز بالانتخابات القادمة إلا أنه سقط، هذه المرة، بالفخ الذي خلقه لنفسه، وجعل طريقه أكثر صعوبة بلا سببٍ واضح.

المصدر: موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي