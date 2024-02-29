قاض يرفض طلباً من ترامب لتأمين "ثلث الغرامة" في قضية احتيال

رفض قاض طلباً للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتقديم سند يغطي 100 مليون دولار فقط من الغرامة البالغة 355 مليون دولار التي أمر بدفعها في قضية احتيال مدنية.

وقد يضطر ترامب، الذي بنى شهرته في مجال العقارات في نيويورك قبل دخوله السياسة، إلى بيع أو رهن عقارات رئيسية لتغطية كامل قيمة الغرامة، إذا رفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمه.

وطُلب من ترامب إعداد سندات بينما يتحدى قرار المحكمة الصادر في 16 شباط/فبراير والذي خلص إلى أنه تلاعب بقيمة ممتلكاته لتأمين أسعار أكثر ملاءمة للقروض والتأمين.

وكتب القاضي في قسم الاستئناف بالمحكمة العليا في نيويورك أنيل سينغ: "تم رفض الوقف المؤقت في ما يتعلق بتنفيذ الحكم المالي".