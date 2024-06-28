بايدن "فلسطيني سيئ".. ترامب يقتحم المناظرة الرئاسية بوصف غير مسبوق
أتت المناظرة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الساكن السابق للبيت الأبيض دونالد ترامب بما كان متوقعا من جديد نادر، بعد وصف لم يسبق أن تقدم به مناظر رئاسي لخصمه اللدود (الفلسطيني السيئ) الذي أطلقه الرئيس السابق، دونالد ترامب، ضد خلفه جو بايدن، خلال مناظرة رئاسية أولى بينهما اتسمت بالاتهامات والإسقاطات.
وخلال المناظرة الأولى التي أُسدل الستار عنها اليوم الجمعة (الخميس) بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، قال ترامب، "إن إسرائيل هي من تريد الاستمرار في الحرب، وبايدن أصبح كفلسطيني سيئ وضعيف".
وأخذت الحرب في غزة زخما خلال المناظرة بين بايدن وترامب، لا سيما بعد تصريح الأخير عن سلفه غير المسبوق، حيث أكد ترامب إلى أنه "يجب علينا أن ندفع إسرائيل من أجل مواصلة حربها ضد حركة حماس"، وقال إن بايدن "يتحدث مثل الفلسطينيين".
من جانبه، رد بايدن على ترامب بالقول إن الولايات المتحدة تقدم لتل أبيب كل ما تحتاج إليه، مؤكداً أن واشنطن أوقفت الهجمات الإيرانية على إسرائيل، إلا أن هذه الإجابة لم تمر مرور الكرام بالنسبة لترامب، ليجيبه: "إيران كانت مفلسة في عهدي ولم يكن بمقدورها دعم حماس ولا حزب الله".