روسيا تتهم رسمياً إيفان غيرشكوفيتش بالتجسس

نقلت وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس، عن مصدر لم تذكر اسمه، أن محققين روسا وجهوا تهمة التجسس إلى مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، في 30 مارس/ آذار، إنه احتجز غيرشكوفيتش في مدينة "إيكاترينبرج" التي تقع في منطقة الأورال.

وذكر الجهاز أنه فتح قضية تجسس ضد المراسل البالغ من العمر 31 عاما، بتهمة جمع ما وصفها بأسرار عن المجمع الصناعي العسكري.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن مصدر قوله: "تم توجيه الاتهام إلى غيرشكوفيتش".

ونفت صحيفة "وول ستريت جورنال" تهمة التجسس عن غيرشكوفيتش، وطالبت بالإفراج الفوري عن "مراسلها الموثوق والدؤوب".

وحثت الولايات المتحدة روسيا على الإفراج عن غيرشكوفيتش، ووصفت مزاعم روسيا المتعلقة بتهمة التجسس بأنها سخيفة.